ميرنا وليد - بيروت - إنتهى المخرج المصري محمد سلامة من تصوير مسلسل "إمبراطورية ميم" والذي يقوم ببطولته الممثل المصري خالد النبوي.

وشارك محمد سلامة صورة له مع فريق عمل المسلسل عبر حسابه وعلق عليها كاتباً : "فركش إمبراطورية ميم".

ومسلسل "إمبراطورية ميم" من إخراج محمد سلامة وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وبطولة عدد من الممثلين، من بينهم:

خالد النبوي، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبد الله سعد، ريمون توفيق، محمد محمود عبد العزيز، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز، وغيرهم، وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب إحسان عبدالقدوس.

كانت هذه تفاصيل خبر محمد سلامة يعلن إنتهاء تصوير مسلسله " إمبراطورية ميم " - بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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