درة التونسية تنهي إجازتها في تونس بإطلالة أنيقة بالقفطان التونسي من أمام منزلها- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة درة التونسية، مجموعة جديدة من الصور، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة من أمام منزلها في منطقة المدينة العربي في تونس، مرتدية القفطان التونسي باللونين الأبيض والبيج، وطبقت مكياجاً بالألوان الترابية، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وعلقت كاتبة: "إلى اللقاء المدينة".

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وعلى الصعيد الفني، شاركت درة في موسم دراما رمضان 2024 في مسلسل "إثبات نسب"، من تأليف محمد ناير وشاركه كتابة السيناريو صاحب القصة جمال رمضان، إخراج أحمد عبده، وبطولة الممثلين صدقي صخر ومحمود عبد المغني وهند عبد الحليم ومحسن محي الدين وإسلام جمال وولاء الشريف ولبنى ونس.