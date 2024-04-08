تامر عبدالمنعم مهاجما حمو بيكا: "مش فنان.. لو كنت النقيب مش هديله تصريح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس

كشف الفنان تامر عبدالمنعم، عن أسباب هجومه على مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، بعدما أخطأ في نطق اسم كوكب الشرق أم كلثوم ونطقها "أم كلثون".

وقال عبدالمنعم، في لقائه ببرنامج "العرافة"، المذاع على قناتي النهار والمحور: "أنا فنان.. حمو بيكا مش فنان، ولما يجيبوا حد عشان يبقى نمرة فكاهية ويطلع يجعر في فرح فالناس تتفرج عليه يبقى نسميه القرد فنان لما القرداتي بيجيبه وبيعمل فقرة القرد، فنان دي كلمة كبيرة".

وتابع، أنه لا يحب المهرجانات، لكن بعض مؤديها يجيدون الغناء مثل عمر كمال، وحسن شاكوش، مشيرًا إلى أن الأخير أقل كثيرا من عمر كمال.

وأضاف: "بالنسبة لحمو بيكا والمهرجانات التي يؤديها، مش كل ما يظهر ويشاهد هو فن.. أنا لو كنت النقيب مش هديله تصريح، لأن ما يقدم منه هو استعباط وبذاءة، يبقى يتمنع".

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