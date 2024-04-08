بإطلالة كاجوال.. أحدث ظهور لـ إليسا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نوران أسامة:

شاركت الفنانة إليسا، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها.

ونشرت إليسا، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال وارتدت بنطلون جينز وجاكيت باللون الأسود.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي: "قمر، أنا نفسي أعرف إيه القمر ده، الحلوة الجميلة، الملكة، ما شاء الله".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة إليسا تتر أغنية مسلسل "ع أمل" الذي يعرض في موسم دراما رمضان 2024، وهو من كلمات مازن ضاهر، ألحان محمد يحيى، توزيع عمر صباغ.

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