وائل عبد العزيز يوجه رسالة لـ أحمد العوضي بسبب "حق عرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، رسالة للفنان أحمد العوضي بشأن مسلسله الدرامي "حق عرب" الذي يعرض في موسم دراما رمضان 2024.

ونشر "عبد العزيز"، صورة تجمعه مع العوضي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مبروك يا عوضي حق عرب.. فعلا مكنتش عارف أتابع كل الأعمال لكن اتفرجت وعجبني المسلسل.. ربنا يوفقك ويكرمك بالنجاح دايما ورمضان كريم".

مسلسل "حق عرب" يعرض على قناة "ON E" في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة "WATCH IT".

ويخوض بطولته أحمد العوضي، وفاء عامر، وهدى المفتي، ووليد فواز، ورياض الخولي، وميرهان حسين وعدد من الفنانين، وهو من إخراج إسماعيل فاروق.

اقرأ أيضا:

حمادة هلال يرد على تصريحات سهير جودة عن مسلسل "المداح 4"

إلهام شاهين توجه رسالة لـ يحيى الفخراني في عيد ميلاده