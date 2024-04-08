نبيل الحلفاوي يعلق على ترويج طارق لطفي وباسم سمرة لنهاية مسلسل "العتاولة "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

أعرب الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عن دهشته من الحوار الذي دار بين بطلي مسلسل "العتاولة" قبل عرض آخر حلقات العمل.

ونشر الحلفاوي، مقطع فيديو للحوار الذي دار بين بطلي المسلسل طارق لطفي وباسم سمرة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق متعجبا: " إيه ده معقولة".

وشهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل "العتاولة " التي عرضت عبر منصة "شاهد " حوار ترويجي عن الحلقة الأخيرة.

وبدأ الحوار بطلب "عيسى الوزان - باسم سمرة " من "خضر - طارق لطفي " أن ينضم له، وقال: "المصلحة عندي أنا، خليك معايا، عايزك تفهم أن المسلسل خلاص خلص، وكلها كام مشهد وتتر النهاية ينزل والناس على القهاوي هتقف على رجليها وتسقف والسوشيال ميديا هتتقلب، هيقولك نهاية غير متوقعة،

الشر انتصر على الخير، سيد المعلمين المعلم عيسي الوزان حط على العتاولة، وإحتمال كبير أوي المستشار تركي آل الشيخ يزرفني مكالمة ونلاقي نفسنا في چوي أورد، عايز تمووت في المشهد الأخير مع نصار أخوك تمام، عايز تكمل معايا فالجزء التاني براحتك، بس قبل ما تجاوب الجزء الثاني فلوسه هتبقي أكتر وهيكسـر الدنيا أكتر وأنا بحبك أكتر".

ورد "خضر - طارق لطفي"، قائلا: "هو أنا مقولتلكش، مش أنا قررت أغير النهاية لأنها لسه متصورتش".

وتدخل "عيسى الوزان - باسم سمرة "، قائلًا:" (النهاية اتكتبت خلاص، الناس بتحب الأشرار يا خضر، القافلة عندي أنا.. التسقيف عندي أنا'.. ليقول له" خضر": "ابقى قابلني".

ويسأل "عيسى"، قائلًا:" فين ؟" فيجيب "خضر"، قائلا: "على mbc مصر بكرة، الساعة 7"، ويكمل "عيسى الوزان " قائلا: "بعد رامز جاب من الاخر على طول" قبل أن يختم الحوار "خضر "، و يقول "يلا بينا "

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، وطارق لطفي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، زينة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الاتربي، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، مؤمن نور، محمد التاجي

المسلسل، من تأليف هشام هلال، ومن إخراج خالد موسى، ويتكون من 30 حلقة، ويعرض طوال شهر رمضان على شاشة قناة MBC مصر، ومنصة شاهد.