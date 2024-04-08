أحمد حلمي ضيف "كاربول كاريوكي " أول أيام عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف النجم أحمد حلمي، عن حلوله ضيفا ببرنامج "كاربول كاريوكي" في أول أيام عيد الفطر المبارك.

ونشر حلمي، مطع فيديو من كواليس تسجيل الحلقة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "اللي يشوفني يحصلني.. لأن أول يوم العيد هتلاقوني راكب عربية سودة بقزاز أسود بلف وأكروز في شوارع دبي مع وسام بريدي".

وأضاف: "هتلاقونا بنرغي وبنغني في برنامج كاربول كاريوكي اللي هيتذاع على قناة دبي أول يوم في العيد ..الساعة (٢٢:٣٠ بتوقيت دبي) اللي يشوفنا ياخد جنب لأن وسام مبيعرفش يسوق.. وعيد سعيد عليكوا".

يذكر أن، أحمد حلمي شارك في سباق دراما رمضان 2024، بمسلسل إذاعي يحمل اسم "فبركة" المذاع على نجوم fm، ومن تأليف نوران نصار، وإخراج صفى الدين حسن.

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