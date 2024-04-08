شكرا لقرائتكم خبر عن سهرة لأغاني أم كلثوم بمعهد الموسيقى العربية 21 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نفين الكيلانى، تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء أبو زيد حفل "كلثوميات" تحت قيادة المايسترو صلاح غباشى وذلك على مسرح معهد الموسيقى العربية يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024 الساعة 8 مساء، بمشاركة الفنانة غادة آدم والفنانة بسملة كمال.



كلثوميات

وكانت أقامت دار الأوبرا المصرية حفلها تحت اسم كلثوميات، تخليدًا لتاريخ سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم، في أبريل الماضي على مسرح معهد الموسيقي العربية، وأحيته فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي.

وتضمن البرنامج عددًا من أشهر أعمال أم كلثوم التى تعاونت خلالها مع كبار الملحنين، منها: "اسأل روحك" لـ محمد الموجى، "سيرة الحب" لـ بليغ حمدى، "القلب يعشق" - "دليلى احتار" لـ رياض السنباطى أداء غادة آدم ورحاب عمر.

جدير بالذكر أن حفلات كلثوميات تأتى تخليدا لسيدة الغناء العربى أم كلثوم وضمن جهود الأوبرا لإحياء تراث الموسيقى العربية ونشره للأجيال الجديدة والشباب باعتباره جزءا أصيلا من تاريخ مصر الثقافى والحضارى.