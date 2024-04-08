شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عطوة: سعيد بالتعاون مع مصطفى شعبان في مسلسل المعلم وأشكر الشركة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان هشام عطوة خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، بشكل مميز من خلال تقديمه شخصية "دياب الأصفر" في مسلسل "المعلم" مع النجم مصطفى شعبان، حيث نجح في أداء دور الشرير صاحب الكاريزما الخاصة والظل الخفيف.

وعبر الفنان هشام عطوة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن سعادته بالتعاون مع النجم مصطفى شعبان، والمخرج مرقس عادل، وردود الأفعال والإشادة الكبيرة التي حصل عليها، لافتًا إلى أن فريق عمل المسلسل بذل مجهود كبير سواء ممثلين أو صناع بالاضافة إلى المخرج مرقس عادل لإخراج العمل في أفضل صورة.

وأضاف "عطوة": "أشكر النجم مصطفى شعبان على ترشيحي لدور "دياب الأصفر"، وعلى ثقته في إمكانياتي كممثل"، وتابع: "مصطفى صديق عمري قبل أن يكون نجم كبير وواحد من أبرز نجوم الدراما المصرية العربية، واشتركت معه في الكثير من أعماله، موضحًا: "شخصية دياب تعطي مساحة للتمثيل وتجعلني أظهر إمكانياتي كممثل بجانب كوني مخرج، وسعيد بردود الأفعال على الشخصية وانطباع الجمهور في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الفنان هشام عطوة: "مصطفى شعبان من النجوم الذين يعطون مساحة للفنان الذي يلعب الدور أمامه ويعطيه الثقة ليخرج كل إمكانيات، كذلك المخرج مرقس عادل يجعل الممثل في قمة تركيزه ويساعده على إبراز إمكانياته، كذلك المؤلف محمد الشواف الذي قدم نصًا مميزًا استطاع أن يجذب متابعة الجمهور في دراما رمضان 2024.

ووجه الفنان هشام عطوة الشكر إلى شركة سينرجي للإنتاج الفني وعمرو درديرى الإشراف الفني، على المجهور المبذول في المسلسل وخروجه بأفضل شكل ممكن، موجهًا الشكر لكل القائمين بالشركة المتحدة على جهودها الكبير من أجل تطوير الدراما التلفزيونية، وعلى الإنتاج الدرامي الضخم الذي تقدمه في السنوات الأخيرة وأعاد الدراما المصرية إلى الواجهة كما كانت من خلال تقديم أعمالا متنوعة بين التاريخية والاجتماعية والكوميدية.

وهشام عطوة مخرج وممثل مسرحى، أخرج عدة مسرحيات وشارك بالتمثيل فى عدة اعمال فنية مختلفة، منها :"مولانا العاشق، دكتور أمراض نسا، مزاج الخير، راجل وست ستات (جزء 8)، الراجل الغامض بسلامته، بيت العيلة (جزء 1)، الإمام المراغى، حب البنات"، شغل عدة مناصب منها مدير فرقة مسرح الشباب، وبعدها مديرا لمسرح الطليعة، ثم مديرا لمركز الهناجر للفنون، ثم انتدب للإشراف على البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية فى عام 2015، وشهد البيت خلالها إنتاج العديد من العروض المسرحية ومشروعات التجديد والتطوير فى البنية التحتية بمسرح البالون والسيرك القومى بالعجوزة، وتولي لعدة سنوات منصب رئيس هيئة قصور الثقافة، حيث على عدة مشروعات ومبادرات منها "إبدأ حلمك"، وقام بتجديد عشرات المواقع على رأسها مسرح السامر بالعجوزة، وحاليا يعمل مستشارا فنيا لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.