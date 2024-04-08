بمشاركة باسم سمرة.. محمد إمام يطرح البرومو الأول لـ فيلم اللعب مع العيال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرح الفنان محمد إمام البرومو التشويقي الأول لـ فيلم اللعب مع العيال، للمخرج شريف عرفة والمقرر عرضه هذا العام.

ونشر إمام فيديو البرومو، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق: "توكلنا على الله الإعلان الأول لفيلم اللعب مع العيال مع المخرج الكبير شريف عرفة، مفاجأة ٢٠٢٤ إن شاء الله قريبًا".

ويشارك في بطولة فيلم "اللعب مع العيال"، الفنان باسم سمرة، الفنان بيومي فؤاد، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة.

ويشارك في مسلسل كوبرا، محمد عادل إمام، محمود عبد المغني، حجاج عبد العظيم، مجدي كامل، أحمد بحر "كزبرة"، منة فضالي، وعدد من الفنانين، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.

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