ماهر دياب عضو لجنة تحكيم في مهرجان السينما الإفريقية طنجة- طريفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان السينما الإفريقية طنجة – طريفة، عن اختيار ماهر دياب المدير الفني والشريك المؤسس في مركز السينما العربية، كعضو في لجنة تحكيم الدورة الرابعة من برنامج FCATLAB المقرر إقامته من 30 - 31 مايو ضمن فعاليات المهرجان.

يهدف برنامج FCATLAB إلى دعم مشروعات الأفلام الإفريقية من خلال منحها جوائز والتواصل مع الموزعين ومسؤولي المبيعات ومنصات عرض الأفلام ومبرمجي المهرجانات والمشترين بشكل عام، وسيحصل الفائزون على جوائز مادية وخدمات إنتاج تتضمن التلوين، المونتاج، الصوت والترجمة وعدة خدمات أخرى.

مهرجان السينما الإفريقية طنجة – طريفة هو أحد أهم المهرجانات في المغرب العربي وتأسس في 2004 لعرض الانتاجات السينمائية الإفريقية وإنتاجات الجاليات الإفريقية في إسبانيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، ويقام في مدينة طريفة الإسبانية وطنجة المغربية.

كان دياب شغل عضوية لجنة تحكيم عدد من المهرجانات والفعاليات السينمائية، من بينها لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة (الصحافة الاستقصائية) في مهرجان بي بي سي عربي، ولجنة تحكيم المسابقة الرئيسية في مهرجان كيب تاون السينمائي الدولي.