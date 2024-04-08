شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 29.. سفير أميجوس ينجو من اغتياله بفندق المزاريطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم جونى فقرات ترفيهية لنزلاء فندق المزاريطة، خلال أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل الكبير أوى 8 والذى يعرض على قناة On، حيث صعد نفادى لتقديم فقرته ثم صعد العترة ولكن ولا فقرة ضحك عليها الأجانب.

وكان يجلس الكبير مع سفير أميجوس لمشاهدة العروض الترفيهية، دخلت الفنانة أنا يوريفنا مينشيكوف لاغتيال السفير ووضعت له قنبلة خلف الكرسى الذى يجلس عليه ولكن أثناء مشاهدتهم لفقرة الساحر هجرس جاء عندهم على الطاولة ووقع الأكل على السفير ليذهب إلى الخارج ثم تنفجر القنبلة وينجو.

وما زال سفير جزيرة أميجوس - الفنان محمود الليثى متواجدًا فى فندق المزاريطة خلال، ويتجول معه الكبير في أرجاء الفندق.

واصطحب الكبير السفير، لتناول الطعام في المطعم و استغرب الكبير منه بسبب التهامه البشع للأكل بشكل مبالغ، وطلب أن يأخذ باقى الأكل معه في كيس أسود حتى يكمل المتبقى في الغرفة.

ويعرض مسلسل الكبير أوى 8 على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل الكبير أوى 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندى.