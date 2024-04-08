شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 29.. الكبير وسفير أميجوس يشاهدان الفقرات الترفيهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال سفير جزيرة أميجوس - الفنان محمود الليثى، متواجدًا فى فندق المزاريطة خلال أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل الكبير أوى 8 والذى يعرض على قناة On، ويتجول معه الكبير في أرجاء الفندق.

واصطحب الكبير السفير، لتناول الطعام في المطعم واستغرب الكبير منه بسبب التهامه البشع للأكل بشكل مبالغ، وطلب أن يأخذ باقى الأكل معه في كيس أسود حتى يكمل المتبقى في الغرفة.

وجاءت أجنبية الفنانة أنا يوريفنا مينشيكوف إلى الفندق للنزول فيه ولكنها اتضح أنها جاسوسة وتريد اغتيال السفير، وأثناء جلوس السفير مع الكبير لمشاهدة الفقرات الترفيهية وضعت له قنبلة خلف الكرسى الذى يجلس عليه.

ويعرض مسلسل الكبير أوى 8 على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل الكبير أوى 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندى.