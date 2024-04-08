طرح الإعلان الرسمي لفيلم " اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري محمد عادل إمام فيديو البرومو الرسمي لفيلمه الجديد "اللعب مع العيال"، والمقرر طرحه خلال العام الحالي 2024.

وظهر محمد إمام بالبرومو بشخصية "علام"، الذي يتولى مهمة تدريس مجموعة من الأطفال في فصل مدرسي بسيط، ويحدث موقف كوميدي بينهم وهو يشرح لهم الدرس الأول، كما تضمن الإعلان مشهدا جمع بين محمد إمام والممثل المصري باسم سمرة .

وعلق محمد إمام كاتباً: "توكلنا على الله. الإعلان الأول لفيلم اللعب مع العيال. مع المخرج الكبير شريف عرفة. مفاجأة 2024 إن شاء الله قريباً".

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