أحمد شيبة يؤدي مناسك العمرة : "يارب بحق دي ايام تريح قلبنا في رمضان" -بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري أحمد شيبة مجموعة من الصور له عبر حسابه، يظهر فيها وهو يؤدي مناسك العمرة، وعلق كاتباً : " يارب بحق دي ايام تريح قلبنا في رمضان ".



وكانت أحدث أغاني أحمد شيبة أغنية "قاتلني وجاي تقول لي شالوم" ، وذلك دعما للشعب الفلسـ طيني، وتقول كلمات الأغنية:

"سلام بصاروخ ودبابة

وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا

في غابة وجاي تود وتقرب داخلي بكوم

سلام بصاروخ ودبابة

وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا

داخلي بكونتير تطبيع وبتقولي إحنا ولاد عم

يراجل خلي عندك دم

قتلني وجي تقولي شالوم

مفيش على الواطي أصلا لوم

شالوم إزاي بدون إثبات ."

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