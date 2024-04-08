مسلسل العتاولة يحقق رقم مشاهدات قياسي ضخم

ميرنا وليد - بيروت - حقق المسلسل المصري "العتاولة" رقم قياسي قياسي كبير عبر أحد منصات مواقع التواصل الإجتماعي، حيث حقق مليار مشاهدة، وتصدر بطل العمل الممثل المصري أحمد السقا التريند في مصر وذلك بفضل دوره المميز .

ومن ناحية اخرى أعلن المخرج المصري أحمد خالد موسى عن وجود جزء ثان لمسلسل العتاولة في رمضان 2025، وكتب أحمد خالد عبر صفحته عبر حسابه :" العتاولة ٢ رمضان ٢٠٢٥ ان شاء الله اول جزء تاني في حياتي مع ألذ شركه وألذ منتج وألذ نجوم وكرو".

مسلسل "العتاولة" من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، و يضم عدداً كبيراً من الممثلين، من بينهم الممثل المصري طارق لطفي، و الممثل أحمد السقا، باسم سمرة، و الممثلة مي كساب، زينة، حنان يوسف وهدى الإتربي.



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