80 سنة على أغنية «يا ليلة العيد أنستينا»

ياسر رشاد - القاهرة -

اليوم وقفة عيد الفطر المبارك وما زال الجميع يستمع لأغنية «يا ليلة العيد انستينا» وهى أكثر أغنية عبرت عن الفرحة بليلة العيد هذه الأغنية غنتها أم كلثوم عام 1944 منذ 80 عاماً وهى من تأليف أحمد رامى، وألحان رياض السنباطى غنتها أم كلثوم فى ليلة عيد الأضحى المبارك فى النادى الاهلى وبحضور الملك فاروق ومن فرط إعجابه بالاغنية منح كوكب الشرق وسام الكمال.

هذه الأغنية لها سحر خاص لدى الملايين عبر الأجيال المختلفة مساء اليوم يستمع الملايين عبر القنوات والإذاعات المختلفة لرائعة «يا ليلة العيد أنستينا» ليسعد ويفرح الجميع بقدوم العيد السعيد 80 عاماً مرت وما زلنا نستمع لتلك الاغنية الفن الأصيل أبداً لا يموت مهما مرت السنوات رحم الله مبدعى هذه الأغنية رامى والسنباطى وكوكب الشرق فى كل مناسبة هناك اغنيات تاريخية وأسطورية محفورة فى وجدان الملايين عبر الأجيال الأغنية الوحيدة التى عبرت عن فرحة العيد مع الفارق أغنية أهلا بالعيد لصفاء أبو السعود التى غنتها عام 1983 أغانى المناسبات اختفت ويبدو أنها لن تعود رحم الله زمن الفن الجميل.