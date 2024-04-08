تأثرت نفسيًا.. أحمد العوضي يكشف تفاصيل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تحدث الفنان أحمد العوضي، عن تفاصيل انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وقال العوضي في لقائه ببرنامج (ع المسرح) المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الإنثنين، إن ياسمين عبدالعزيز هي النجمة الأهم في الوطن العربي.

وأضاف: "أنا عشت مع ياسمين أحلى أيام حياتي، أنا مش قافلها ومش بظلم نفسي أنا بقول الحقيقة، أنا عشت معها أيام فيها حب نجاح وأزمات وحروب ومرض، كنت جنبها وهي كانت جنبي أنا لما تعبت بعد ما أطلقنا هي اللي جات ووقفت معايا.. هو في حد بيعمل كده".

وأكمل: "الست دي عندي في حياتي حاجة كبيرة جدًا، وتأثرت نفسيًا بعد الأنفصال، وأنا ماتكسفش أقول كده، دي ملهاش علاقة بإني جامد"، مرادفًا: "اللي حصل قضاء وقدر ومحدش قصر مع التاني أو كان وحش مع التاني، انفصالنا كان راقي على قدر احترامنا لنفسنا واحترام الناس لينا".

وتابع: "قصه حبي لياسمين كبيرة مش عادية، وإلا ما كنتش وصلت للناس بالعمق ده لو هي قصة حب عادية"، مضيفا: "كل يوم في اثنين بيحبوا بعض وكل يوم نجوم بيتجوزوا اشمعنى دي اشمعنى القصة دي، ما حدش بيضحك على الناس وإلا ما كانش الانفصال يعمل اللي حصل ده".

ويشارك أحمد العوضي في دراما رمضان 2024 بـ مسلسل "حق عرب"، الذي يضم كوكبة من ألمع النجوم، أبرزهم دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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