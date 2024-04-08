أحمد العوضي: "الراجل لازم يحتوي الست لأنه أقوى منها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان أحمد العوضي عن رأيه في المرأة ، مؤكدًا أنه مؤمن بقوة المرأة لأنها من تشرف على الأسرة وتقوم بتربية الأبناء.

وأكد "العوضي"، في لقائه ببرنامج "ع المسرح"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الإثنين، أنه يجب على الرجل احتواء المرأة لأنه أقوى منها، وليس فرضًا على المرأة أن تكون أقوى من الرجل.

ورد العوضي على الانتقادات الموجه إليه من الصفحات والكيانات المدافعة عن حقوق المرأة، قائلًا: "أنا مبحبش الراجل اللي يطلع يقلل من المرأة محترموش لأن عنده أم وأخت، بالتالي محبش الست اللي تعيب في الرجل لأن عندك أبوكي وأخوكي".

وأضاف: "أنا لو بتناقش مع زوجتي في موضوع بأخد رأيها والرأي الصح هيمشي حتى لو رأيها، لكن كلام الراجل ورأيه يمشي في حاجات معينة وقرارات مصيرية، كلام الراجل هو اللي هيمشي أومال كلام الست هو اللي هيمشي، مين هيمشي البيت ومين اللي سايق ويدير".

ويشارك أحمد العوضي في دراما رمضان 2024 بـ مسلسل "حق عرب"، الذي يضم كوكبة من ألمع النجوم، أبرزهم دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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