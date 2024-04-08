سارة الشامي لـ"الخليج 365": "الحشاشين" رحلة ممتعة و"قرارات نورهان ودتها في داهية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت الفنانة سارة الشامي عن سعادتها بردود الفعل التي جاءتها عن دورها في مسلسل الحشاشين المعروض ضمن السباق الرمضاني لهذا العام 2024.

وقالت سارة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بنبسط قوي من الناس وردود فعلهم، فيه ناس بتقولي يا بنتي اهربي بقى، وكنت في مطعم لقيت الراجل بيقولي فتاة حلم الجنة".

وعن التشابه بينها وبين شخصية نورهان التي تلعبها ضمن أحداث المسلسل، قالت "بحب الحب أكيد بس مش لدرجة إني أسيب بيت أهلي وأمشي"، مشيرة أنها أحبت في الشخصية كونها مندفعة ولديها طاقة وكذلك لا تتخلى عن قيمها ومبادئها مهما حصل.

سارة أكدت أن مشاركتها في الحشاشين تعد إضافة كبيرة لها، خاصة وأن الشخصية التي قدمتها صعبة، موضحة "نورهان مرت بالكثير من المراحل، وخدت قرارات ودتها في داهية وخلت الدنيا فعلا تبيع وتشتري فيها حرفيا، أصبحت جارية، وهي شخصية عندها مشاعر كثيرة في المشهد الواحد، هربانة من أهلها واتباعت كجارية وبتدور على حبيبها مش لقياه، ومش عايزة تبقى من فتيات حلم الجنة، كانت رحلة ممتعة".

الحشاشين سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، أحمد عبدالوهاب، سامي الشيخ، ومجموعة كبيرة من الفنانين.