أحمد العوضي: "عمري ما هقول إني نمبر وان.. مبصدقهاش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قال الفنان أحمد العوضي، إنه لا توجد بينه وبين أي شخص عداوه، أو صراع على ما يسمى بـ"نمبر وان".



وأضاف "العوضي"، في لقائه ببرنامج "ع المسرح"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الإثنين، قائلًا: "عمري ما كان عندي صراع نمبر وإن، مفيش رقم واحد في المطلق الواحد هو الله، ومفيش حد واحد طول الوقت، مفيش حد رقم واحد طول الوقت ومفيش حاجه اسمها كده لأن دي مش عدله الدنيا".

وأكمل: "عمري ما هقول أني رقم واحد لأني مبصدقهاش، أنا راجل ناجح ومسلسلي ناجح ومكسر الدنيا، لأن لو كانت دامت لغيرك مكنتش تجيلك، حب الناس ليا ابرك من نجاحي.. والغرور هو بداية النهاية".

واختتم، تصريحاته: "كل اللي بفكر فيه إزاي أحافظ على حب الناس ليا أكتر من النجاح، ويشغلني السنة الجاية أبقى أنجح من حق عرب".





ويشارك أحمد العوضي في دراما رمضان 2024 بـ مسلسل "حق عرب"، الذي يضم كوكبة من ألمع النجوم، أبرزهم دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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