بالصور والفيديو| عبدالباسط حمودة وأوكا يغنيان الأغنية الدعائية لفيلم "عالماشي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

روجت الشركة المنتجة لفيلم عالماشي بطولة الفنان علي ربيع، للعمل الذي من المقرر أن ينافس في موسم عيد الفطر المبارك، ونشرت مقطع من الأغنية الدعائية على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي تحمل اسم "كتاكيت كتاكيت".

"كتاكيت" هي الأغنية الدعائية للفيلم ويغنيها عبدالباسط حمودة، أوكا، حودة بندق، إشراف فني هاني محروس، كلمات مصطفى حسن وألحان كريم عاشور وإنتاج craft media – حمدي بدر .

وشارك الثلاثي عبدالباسط حمودة وأوكا وبندق في مشهد من الفيلم من خلال غنائهم للأغنية بمشاركة علي ربيع والذي يقدم شخصية (هادي) وصديقة (إيشا) الفنان كريم عفيفي.

فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي (كيمز) وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري وإنتاج TMP للمنتج يوسف الطاهر، ومن المقرر عرضه في عيد الفطر ٢٠٢٤، وتدور أحداثه حول هادي الموظف الكسول الذي تنقلب حياته راساً علي عقب بعد تعرضه لمرض نادر لنعيش معه مغامرة من الكوميديا.