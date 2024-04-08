"الناس فسروا مرضها غلط".. مايان السيد تكشف تفاصيل شخصيتها في إمبراطورية ميم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

سلطت الفنانة مايان السيد، الضوء على مرض الاضطراب ثنائي القطب، وذلك بعد تقديمها دور "مادي" في مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي عرض خلال شهر رمضان.

ووجهت مايان، رسالة في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت: "مع نهاية دور مادي، في حاجات محتاجة أوضحها؛ تصرفاتها مالهاش علاقة بمرضها النفسي، تصرفاتها وانفعالاتها سببها مشاكل الغضب اللي هي مشكلة مختلفة عن اضطراب ثنائي القطب، وعلى الرغم من ده، ممكن ناس كتير يفسروا تصوير شخصيتها غلط، وينسبوا تصرفاتها إلى مرضها، وهو شيء مش دقيق".

وأضافت: "سلوكياتها كمان، زي الصراخ في وش مروان و الخناق والإحساس بالاستياء تجاه الروابط العائلية، هو نتيجة لمشاكل الغضب اللي تكونت بسبب نشأتها بدون عائلة سوية والعنف اللي تعرضت له في صغرها".

وتابعت: "عدم وجود الحب والدعم من عائلتها خلاها تعتقد أن الروابط العائلية مؤلمة وضارة وغير آمنة، بالتالي غضبها تجاه أفراد عائلة امبراطورية ميم و غيرتها من العلاقات الأسرية بشكل عام، مش من أعراض الاضطراب ثنائي القطب ولكن هو نتيجة لطفولتها المؤلمة، وفي النهاية دور مادي ومسؤوليتها على نفسها إنها تتعالج من ده عشان تقدر تكمل حياتها بشكل صحي وسليم، ودا اللي هي بتقرر تعمله في آخر مشهد ليها".

مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، ونور النبوي، ومحمد محمود عبد العزيز، ومايان السيد، وإلهام صفي الدين، وهاجر السراج، ومنى أحمد زاهر، وآدم وهدان، وإيمان السيد، ونورهان منصور، وليلى عز العرب، وأحمد طلعت، ومحمود حافظ، قصة إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة.

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