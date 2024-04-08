شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 29.. عصام السقا يزور ريهام حجاج فى المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، حيث تفاجأت صدفة بزيارد طارق- عصام السقا، لها في المدرسة، وطلب أن يتحدث معها على إنصراف، وظنت صدفة أنه أتى لها ليعترف بحبه أو أنه لا يستطيع نسيانيها، ولكنه فاجأها أن سبب قدومه ليبلغها أن مشكلتها مع عمه جلال- رشدي الشامي، قد انتهت.

وكشفت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، أحداثا مثيرة، حيث اتفقت أم راندا- عبير منير، على عملية رشوة جديدة بمبلغ اثنين مليون جنيه، وبعد أن سلمت الورق المطلوب منها وأخذت النقود، حضرت الشرطة وقامت بالقبض عليها هي ومن رشاها.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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