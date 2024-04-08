محمد محمود يكشف مصير الجزء الثاني من مسلسل " أشغال شقة "

ميرنا وليد - بيروت - صرح الممثل المصري محمد محمود متحدثاً عن بدء التحضير للجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة"، وقال: "إحنا بنتكلم دلوقتي في الجزء اللي جاي وبدأنا نفتح أن ممكن يبقى "دكتور غندور" دكتور في تخصصات إيه تاني، إن شاء الله في جزء تاني وهيخلوا شخصية الدكتور رئيسية".
وتابع محمد محمود متحدثاً عن شخصية "دكتور غندور" قائلا: "الورق هو الأساس أستاذ خالد دياب وشيرين دياب عاملين معادلات كيميائية، ومن أول مشهد بنصوره قالي أنا عايز كوميديا مش بنهرج فيها مش بنقول نكت ولا بنقول إفيهات، أنا صدقت الشخصية اللي بعملها وبقيت متخيل إن الكلام دا بجد وبقى بيجيلي كريزة ضحك في التصوير والمخرج أفتكر إني بتعاطى حاجة وسألني أنت شارب إيه قلت له إني مش بقدر حتى اشم ريحة حاجة، الفكرة إني مصدق اللي بيتقال وكنت مستمتع بالشخصية رغم إنها مش كبيرة أنا بعتبره ضيف شرف".
وأضاف محمد محمود: "كان في جروب دكاترة على السوشيال ميديا كانوا بيسألو دا تخصص إيه ودكتور صديقي قالي الحمد لله إنك مش تخصص روماتيزم قلت له هعمله في الجزء التاني".
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