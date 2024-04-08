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في لفتة رائعة من الفنان الكبير محمد عبده، قرر تحقيق حلم إحدى معجباته بزيارته في منزله والتقاط صور تذكارية معه. وتم توثيق لحظات سعيدة للفتاة وهي تجلس بجانب الفنان محمد عبده داخل منزلهما، حيث التقطوا سويًا بعض الصور لتخليد تلك اللحظات الثمينة.
يجدر بالذكر أن محمد عبده قد أصدر ألبومًا جديدًا بعنوان “وهم، العقد، إنت معاي”، وقدم مجموعة من الأغاني الرائعة في حفل فني أُقيم في مدينة جنيف السويسرية في صيف عام 1988.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبده يفاجئ معجبة ويستضيفها في منزله لجلسة تصوير تذكارية مميزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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