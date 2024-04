شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 29.. محاولات ياسين لإبعاد والده عن الآثار قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مشهد الفلاش باك الذى سبق الحلقة الـ 29 من مسلسل بيت الرفاعى الذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، عن محاولات ياسين "أمير كرارة" اقناع والده محمود الرفاعى "أحمد فؤاد سليم" الابتعاد عن تجارة الآثار وتنظيف أموالهم الحرام ولكن والده كان يصر على موقفه ويؤك له أن أموال وممتلكات العائلة كلها جاءت من تجارة الآثار.

وخلال مشهد جمع ياسين ووالده وقت مرض الأخير، حضر ياسين للاطمئنان على والده الذى يعاتبه على الابتعاد الدائم عنه وعن العائلة ولكن ياسين يصر على أنه لا يريد أي أموال مصدرها تجارة الآثار، ويؤكد أنه مازال لديه أمل في تنظيف هذه الأموال، وعلى جانب آخر تم إعادة مشهد عقد قران فاروق على رقية وسط حسرة ودموع داليا دنيا المصرى التي تركت المنزل بعد ذلك عندما شكت بأن رقية تسببت في اجهاضها.

وشهدت الحلقة 28 من مسلسل بيت الرفاعى، الحكم على ناهد "عايدة رياض" والدة فاروق "أحمد رزق" بالأعدام شنقاً في قضية قتل عبد الحميد الرفاعى "سيد رجب" وذلك بعدما اعترفت ناهد على نفسها أمام النيابة بانها قتلت عبد الحميد مع سبف الإصرار والترصد وذلك حتى تبعد ابنها فاروق عن القضية.

وخلال أحداث الحلقة عقد فاروق "أحمد رزق" قرانه على هند "إيناس كامل" طليقة ياسين "أمير كرارة في حيث انتظر فاروق انتهاء أشهر العدة لديها بعد طلاقها من زوجها صلاح "أحمد عبد الله"، وفى نفس الوقت بدأت ملامح الحمل تظهر على رقية "ملك قورة" التي تشعر بحسرة كبيرة من هذه الزيجة.

مسلسل بيت الرفاعى ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.

