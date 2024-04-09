تامر عبدالمنعم يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يعتزم الفنان تامر عبدالمنعم تقديم بلاغ لمعالي النائب العام ضد "مؤدي المهرجانات" حمو بيكا والخاص بتجاوزاته.

وقام الفنان تامر عبدالمنعم بتفويض مكتب المستشار القانوني الأستاذ محمود معروف

وأعلن مكتب المستشار القانوني للفنان تامر عبد المنعم الأستاذ محمود معروف المحامي بالنقض عن اعتزامه تقديم بلاغ لمعالي النائب العام في المدعو حمو بيكا لتجاوره في حق موكله الفنان تامر عبدالمنعم تجاوزات يعاقب عليها القانون.

وكان الفنان تامر عبدالمنعم ضيف مساء أمس في حلقة برنامج "العرافة" والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر شاشة قناة المحور الفضائية.

وتحدث تامر عبدالمنعم عن سؤال قامت المذيعة بتوجيهه للضيف ومن ضمن آراءه ذكر ان ما يقدمه بيكا ورفاقه ليس بفن وعليهم الالتزام بالآداب العامة وأصول الفن الأمر الذي دفع بيكا ان يبث فيديو صباح اليوم يهاجم فيه الفنان تامر عبد المنعم