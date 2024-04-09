"مش هتعرفوا تعملوا زيهم".. الشاعر خالد تاج الدين مدافعًا عن مطربي المهرجانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

دافع الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، عن مطربي المهرجانات حمو بيكا، حسن شاكوش، وعمر كمال، بعد انتشار صورة لهم على السوشيال ميديا وهم بجوار سيارات فارهة وأرقام لوحاتها بأسمائهم.

ونشر "تاج الدين"، صورة لأبطال أغنية "أنا في البلد دي عضمة"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق: "باشا.. أنت اللي بتسمعه وأنت اللي بتشيرله وأنت اللي بتمنشن صحابك في بوستاته، وأنت اللي في فرحك وفرح أصحابك بترقص على أغانيه، وأنت مش هتعرف تعمل زيه عشان دي موهبة".

وأضافت: "حمو بيكا دمه أخف منكم، عمر كمال صوته أحلى منك واختياراته عجبت الناس، الذوق العام بقى دي حاجة مش في أيده ولا في إيدك، دي حاجة اسمها ذوق ناس.. وحش بقى أو حلو مش قصتك أنت .. روح شوف بتعمل إيه".

وتعرض عمر كمال وشاكوش وبيكا إلى هجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار الصورة بشكل كبير على كافة المنصات.

وظهر الثلاثي يقفون بجوار سيارات مكتوب أسمائهم على اللوحات، سيارة عمر كمال تحمل لوحة "ع م ر 1" وحسن شاكوش سيارته بـ لوحة " ح س ن 666"، وحمو بيكا " ح م و 333"، وذلك أثناء تصوير كليب "أنا في البلد دي عضمة".

ويستعد الثلاثي حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش لطرح كليب "أنا في البلد دي عضمة" في عيد الفطر المبارك.

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