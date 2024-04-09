عمر الشناوي لـ"الخليج 365": تدربت 4 أشهر قبل تصوير "الحشاشين" وتعرضت لهذه الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان عمر الشناوي إن تاريخ السلطان بركياروق الذي قدمه في مسلسل الحشاشين، وهو ما ساعده في تأسيس وتحضير الشخصية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يحب الأعمال التاريخية ويحب مشاهدتها، وكان يتمنى المشاركة في عمل تاريخي، وبمجرد أن استقبل عرضا للانضمام لفريق مسلسل "الحشاشين" وافق على الفور، قبل قراءة الورق، متابعا "الدكتور بيتر ميمي قالي أنا عايزك في دور بركياروق، الند لحسن الصباح في النصف الثاني من المسلسل ووافقت، ومن وقتها دخلت في فكرة البحث عن بركياروق وهو مين".

يشير عمر إلى أنه تدرب حوالي 4 أشهر على ركوب الخيل واستخدام السيف، لكن بعض زملائه تدربوا عام تقريبا، إذ كان أحدث المنضمين للعمل، بينما هم تم تسكينهم قبله بفترة كبيرة "من وقت ما أخدت الدور لحد التصوير، كانت مدتي أقصر شوية وتدربت على الخيل وحمل السيف".

كشف عمر أنه لم يتعرض لإصابات كبيرة أثناء التصوير، وأنه قام بتنفيذ كل المشاهد بنفسه دون حاجة لدوبلير، بينها مشهد سقوطه من أعلى الحصان في الحرب التي دارت على إحدى القلاع التابعة لحسن الصباح، وتسبب السقوط في آلام بالكتف، دون إصابة كبيرة، ولكن تسببت الخوذة التي كان يرتديها في إصابة بجبهته.

الحشاشين سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، أحمد عبدالوهاب، سامي الشيخ، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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