طرح إعلان تشويقي للجزء الثالث من "ولاد رزق- القاضية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الصفحة الرسمية لفيلم ولاد رزق 3- القاضية، على موقع فيسبوك، عن إعلان تشويقي جديد للعمل الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي الفترة المُقبلة.

ويظهر في الإعلان الفنان سيد رجب، قائلا "هيرجعوا صح.. عنكبوت أنا"، إلى جانب لقطات جمعت عدد من أبطال العمل: عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، علي صبحي، وأحمد عز.

ويأتي الجزء الثالث بعد مرور 5 أعوام تقريبا على عرض الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق.. عودة أسود الأرض"، بينما عُرض الجزء الأول عام 2015.

ولاد رزق- القاضية بطولة الفيلم: آسر ياسين، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، وأحمد عز، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.