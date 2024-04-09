بعد تصويره 4 كليبات في لبنان.. أحمد سليم يستعد لأغنية "فنان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهى الفنان أحمد سليم من تصوير 4 أعمال غنائية باللهجة المصرية، على طريقة الفيديو كليب واستغرق تصويرها حوالي شهر في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد.

وانتهى تصوير الكليب الرابع قبل ساعات، واستغرق تصويره يومين بين عدة مناطق لبنانية، وقدم المخرج فادي حداد أفكارا جديدة ومختلفة تتناسب مع طبيعة الأغاني التي صُورت.

يُقدم أحمد سليم في الأغاني التي صُورت في لبنان أنماط موسيقية متنوعة، وتحمل الأغاني عناوين "هنغير جو" و"شوية دلع" و"يا نجوم الليل" و"قلبي دايب".

من جهة ثانية، من المُقرر أن تصدر خلال الأسابيع القادمة أغنية جديدة لـ أحمد سليم بعنوان "فنان"، على طريقة الفيديو كليب حصرياً على يوتيوب ومنصة ساوند كلاود.

يحمل فيديو كليب أغنية "فنان" توقيع المخرجة المصرية بتول عرفة، والأغنية باللهجة المصرية ومن إنتاج لايف ستايلز ستوديوز.