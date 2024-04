شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 29.. رقية تلد طفلها الأول واختفاؤه من المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 29 من مسلسل بيت الرفاعى الذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، تطورات مثيرة ومشوقة في الأحداث، حيث وضعت رقية "ملك قورة" طفلها الأول من زوجها فاروق "أحمد رزق" الذى يعيش أسعد أيام حياته ويلتقط صورة للمولود ويذهب لمقابلة والدته ناهد "عايدة رياض" في السجن حتى تشاهد حفيدها.

فاروق يكلف عجوزة بحراسة المنزل في عدم وجوده ويمنع زوجته هند من مغادرة المنزل لأى سبب من الأسباب خلال فترة غيابه عن المنزل، خلال لقاء فاروق مع والدته ناهد تتصل رقية به وتخبره باختفاء ابنهما من المشتفى حيث استيقظت ولم تجده بحانبها، ليذهب فاروق الى المستشفى مسرعاً.

وبدأت الحلقة الـ 29 من مسلسل بيت الرفاعى بمشهد مقابلة بين فاروق "أحمد رزق" ووالدته ناهد "عايدة رياض" حيث يعتذر لها عن كل ما حدث لها وصلت الأمور بها في النهاية إلى الحكم عليها بالاعدام وفى نفس الوقت تصر ناهد على موقفها واعترافاتها لتبعد ابنها تماماً عن بمفردها.

المشهد ينتقل إلى فاروق ورقية "ملك قورة" في عيادة الطبيب لمتابعة الحمل ويطمئنهما الدكتور على استقرار وضع الجنين ويؤكد أن الولادة ستكون خلال عملية بسبب المرض الذى تعانى منه وسيكون هناك ترتيبات خاصة للسيطرة على النزيف المتوقع أن يحدث، في حين تطلب رقية رؤية يحيى والذى يحضر لها في المنزل.

مسلسل بيت الرفاعى ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.

مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 29