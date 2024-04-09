شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 29.. نور النبوي يبرر لوالده أسباب تزويره لتوقيعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 29 من مسلسل امبراطورية ميم للنجم خالد النبوي والكاتب محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة الكثير من الأحداث، تبرير نور النبوي لوالده خالد النبوي تزويره لتوقيعه في عقد بيع المنزل قائلا له : كنت مجبرا علي ذلك لخروجك من السجن ، ويتفهم مختار وجهة نظر نجله غير أنه تسيطر عليه حالة من الحزن.

هذا وشهدت الحلقة 29 من مسلسل امبراطورية ميم للنجم خالد النبوي والكاتب محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة الكثير من الأحداث، فقد علم خالد النبوي بما قام به نجله مروان وتزوير توقيعه على عقد بيع المنزل للشركة العقارية، ليعود المنزل ويدور بينه وبين نجله نقاش قوي، ولكنه يسيطر عليه حالة حزن كبيرة .

وشهدت الحلقة السابقة مساومة شركة يحيي شاكر لمروان أبو المجد علي بيع منزل والده مقابل خروجه من الحبس، وشهدت الحلقة أيضا عودة مني مختار أبو المجد من السفر بعدما علمت بحبس والدها في عدة قضايا تم تلفيقها له من يحيي شاكر بعد رفضه بيع منزله .

وكانت قد شهدت الحلقة السابقة حالة حزن كبيرة سيطرت علي امبراطورية ميم، كما سعت أسرة مختار أبو المجد للبحث عن محامي كبير وخبرة لكي يترافع عن والدهم، وشهدت الحلقة أيضا القبض علي مختار أبو المجد " خالد النبوي " وتوجيه عدة تهم له منها النصب والتزوير ، ومؤكد ان هذه التهم ملفقة له من قبل شركة يحيي شاكر العقارية التي تستخدم كل الطرق المشروعة وغير المشروعة لارغامه علي البيع .

وكانت قد شهدت الحلقة السابقة تكليف مختار أبو المجد لشقيقته مديحة ( الفنانة نشوي مصطفي ) بعرض استضافة مدام مي ( حلا شيحة ) في منزل الامبراطورية بعدما طلب منها طليقها كريم الدالي اخلاء المنزل .

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة بطولة خالد النبوي على قناة DMC ، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

تدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى حول مختار أبو المجد، الذى يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الانسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

مسلسل إمبراطورية ميم بجوار خالد النبوى في البطولة كل من: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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