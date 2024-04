شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 29.. رقية تخبر فاروق بخطف ياسين للطفل وشروطه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت رقية "ملك قورة" زوجها فاروق "أحمد رزق" بأن شقيقها ياسين "أمير كرارة" هو من خطف ابنهما، خلال أحداث الحلقة الـ 29 من مسلسل بيت الرفاعى الذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، ليعود فاروق مسرعاً إلى المنزل ويأمر بحبس الطفلة حبيبة ابنة ياسين في غرفة بمفردها ويعنف والدتها هند وأنها لن يترط ابنها إلا إذا أعاد ياسين ابنه.

تخبر رقية فاروق بأنها تحدثت مع ياسين ووافق على إعادة الطفل ولكن بشروط، أولا تطليق هند رسمياً اليوم وبالفعل يطلق فاروق هند مباشرة، وتصطحب فاروق لمقابلة أخيها ياسين في مكان آمن، ولكن المفاجأة أن ياسين حضر دون الطفل واندهش من سؤال فاروق له عن مكان ابنه ويؤكد ياسين أنه لا يعرف شيئا عن الأمر من الأساس ويشك بأن رقية أحضرته لتسليمه إلى فاروق.

وتطورت أحداث الحلقة 29 من مسلسل بيت الرفاعى تطورات مثيرة ومشوقة حيث وضعت رقية "ملك قورة" طفلها الأول من زوجها فاروق "أحمد رزق" الذى يعيش أسعد أيام حياته ويلتقط صورة للمولود ويذهب لمقابلة والدته ناهد "عايدة رياض" في السجن حتى تشاهد حفيدها.

فاروق يكلف عجوزة بحراسة المنزل في عدم وجوده ويمنع زوجته هند من مغادرة المنزل لأى سبب من الأسباب خلال فترة غيابه عن المنزل، خلال لقاء فاروق مع والدته ناهد تتصل رقية به وتخبره باختفاء ابنهما من المشتفى حيث استيقظت ولم تجده بحانبها، ليذهب فاروق الى المستشفى مسرعاً.

مسلسل بيت الرفاعى ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.

