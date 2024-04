شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 29.. فاروق يضرب رقية بالرصاص أمام ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت نهاية الحلقة الـ 29 من مسلسل بيت الرفاعى الذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it مواجهة بين ياسين "أمير كرارة" وفاروق "أحمد رزق" بتدبير من رقية "ملك قورة"، وفاجأت رقية أخيها ياسين وتعطيه مسدس وتطلب منه قتل فاروق، وأنها ستحصل على الورث الذى تركه بالكامل خلال ابنها من فاروق.

يندهش ياسين من تفكير رقية دون مراعاة مصيره اذا فعل ذلك، وتخبره بأن يهرب لأنه فشل في إثبات براءته خلال عام ونصف كاملين، ليخرج فاروق مسدسه أيضاً ويصوبه في وجه ياسين وسط اندهاش من الثنائى وصدمة في رقية وتفكيرها الشيطانى، ويطلق فاروق رصاصة في صدر رقية وسط صراغ من أخيها ياسين.

وكشفت الحلقة عن خطة شيطانية قامت بها رقية من أجل الابتعاد عن فاروق والحفاظ على حقوقها في نفس الوقت، حيث كشفت لأخيها ياسين وزوجها فاروق إن طفلها لم يتم خطفه من الأساس وأنها اتفقت مع يحيى على أن يأخذ الطفل.

وأوضحت رقية أنها طلبت من شقيقها يحيى "تامر نبيل" أن يساعدها في الطلاق من فاروق وتحصل على حضانة ابنها، وأن بعد ولادتها تعطيقه ابنها بعد ولادته، وتخبر فاروق بأنه خُطف، وبالفعل تم تنفيذ الخطة وبلغت ياسين بأنها ستحضر له ابنته حبيبه بعد مقابلتها وفى نفس الوقت تصطحب فاروق معها إلى ياسين.

وشهدت الحلقة الـ 29 من مسلسل بيت الرفاعى، وضع رقية طفلها الأول من زوجها فاروق ويلتقط صورة للمولود ويذهب لمقابلة والدته ناهد "عايدة رياض" في السجن حتى تشاهد حفيدها، تتصل رقية به وتخبره باختفاء ابنهما من المشتفى حيث استيقظت ولم تجده بحانبها، ليذهب فاروق الى المستشفى مسرعاً.

تخبر رقية فاروق بأن ابنها مع ياسين وأنها تحدثت معه ووافق على إعادة الطفل ولكن بشروط، أولا تطليق هند رسمياً اليوم وبالفعل يطلق فاروق هند مباشرة، وتصطحب فاروق لمقابلة أخيها ياسين في مكان آمن، ولكن المفاجأة أن ياسين حضر دون الطفل واندهش من سؤال فاروق له عن مكان ابنه ويؤكد ياسين أنه لا يعرف شيئا عن الأمر من الأساس ويشك بأن رقية أحضرته لتسليمه إلى فاروق.

مسلسل بيت الرفاعى ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان



مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 29



مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 29



مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 29