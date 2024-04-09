تراند اليوم : بالفيديو.. هديل العتيبي تكشف عن ردة فعلها بعد أول تجربة تمثيل.. وتشرح شخصية وضحى في مسلسل "جاك العلم"

صحيفة الخليج 365: كشفت الفنانة هديل العتيبي، تفاصيل دورها في مسلسل جاك العلم، الذي يعد أول تجربة لها في التمثيل.

وقالت هديل خلال لقاء على قناة العربية :" وضحى زوجة مسكينة تحب زوجها، لكن الحياة لم تقدم لهم الفرص الكافية، وزوجها عنده مشكلة في الحياة إنه ما عنده فلوس وهو أيضاً بخيل".

وأضافت العتيبي:" وضحى تحب زوجها، وتبغى تعيش معه، وما عندها خيارات إلا هو، وأم صامل هي جارتي بالمسلسل، وتعتبر صديقتي، ومتنفسي الوحيد، وتسمع لي وأفزع لها".

وتابعت:" ما قد مثلت قبل، ظهرت أمام الكاميرا، ولكن ما مثلت، هذي أول تجربة وأعتقد أفضل تجربة لي جمعتني بالطاقم الحلو هذا، والتجربة كانت مخيفة بالنسبة لي لوجود عدد كبير من الناس".

وأوضحت العتيبي:" اليوم أنا أقدر أقف أمام 10 كاميرات، والتجربة ممتعة، وشخصية وضحى كانت القرب إلى شخصيتي في الحقيقة واللي أفعله بالنسبة لاتجاهي إلى قضايا المجتمع عبر التيك توك".