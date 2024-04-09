ياسمين عبد العزيز ترد بطريقة مفاجئة على تصريحات أحمد العوضي الرومانسية

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز متابعيها، بردها على التصريحات الرومانسية لزوجها السابق الممثل أحمد العوضي، والتي تضمنت تأكيداً منه على أنها كانت وستظل حبه الحقيقي والوحيد.



وفي التفاصيل، حلّ أحمد العوضي ضيفاً على برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، وتحدث عن أصدق حب في حياته، وقال إن أصدق حب في حياته هو حبه لـ ياسمين عبدالعزيز، وأنهما مرا في حياتهما بالعديد من المواقف والأزمات التي كانت بمثابة الحياة له، وأكد أنه سيظل لآخر أيام عمره يحبها، ويكرر نفس حديثه.

وفي أول تعليق لياسمين على تصريحات العوضي، قامت بإعادة نشر أغنية "كدابين" للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وفاجأت ياسمين المتابعين بمنشورها، وإعتبروا أن كلمات الأغنية تمثل رد ياسمين على كلمات العوضي الرومانسية.

وجاء خلال الفيديو لأغنية الكدابين بصوت شيرين، الكلمات الآتية من الأغنية: "كل ما أنسى لك كلامك.. بارجع أفتكره.. في الزمان ده الكدابين اتمكنوا وكتروا.. حبي ليك كان حلم عمري.. واتقلب لعنة".