كزبرة يخرج عن صمته ويرد بقوة على انتقادات تكريمه

ميرنا وليد - بيروت - سخر بعض رواد الإنترنت من تكريم الفنان المصري كزبرة في جامعة أجنبية.

ورد كزبرة على الانتقادات التي طالته بعد تكريمه، وعلق على منشور كُتب فيه: "لما تشوف الفنان كزبرة بيتكرم من الجامعة البريطانية.. هتفهم ليه بتستلم شهادة التخرج بتاعتك مبرومة".

وكتب كزبرة في تعليقه: "البوست ده في ناس كتير عمله شير عليه وزعلانين اني بتكرم ومش حبين اني اتكرم وان في ناس اكتر مني تستحق .. أولا أنا أقل خلق الله وفعلا في ناس اكتر مني بكتير تستحق بس انا مش عايزك تحكم عليا من بعيد او ان انا شخص تريند وجت معايا صدفة".

وأضاف كزبرة: "انا راجل اجتهدت وتعبت واتظلمت كتير اوي ومكنتش بيأس وكنت حاطط ربنا طول الوقت قدام عنيا وكنت عارف إن هيجي يوم وربنا هيفرجها وهيعوضني والحمدلله حصل ورضي ربنا عليا كان اكتر مكنت اتوقع".

وتابع: "وفعلا لكل مجتهد نصيب وانا اجتهد في ليه في ناس مستكتره عليا الفرحة وطول الوقت شايفين اني شخص مستهلش اي حاجة عامةً ربنا يسامح اي حد بيقول عليا كلمة مش صح وربنا يدي كل واحد علي قد نيته وان شاء الله الفترة الجاية هتكرم في كل انحاء العالم".

وختم كزبرة تعليقه قائلاً: "وبس نصيحة مني لكل بنادم فاضي ومركز مع غيره اتمني تركز مع نفسك وفي شغلك وحب الخير لغيرك وصدقني محدش هياخد رزقك بس انت اجتهد وحب عملك وارضي بالمكتوب".

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