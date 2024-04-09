بلقيس تشوق متابعيها لأغنيتها الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - شوقت الفنانة اليمنية بلقيس متابعيها عبر حسابها الرسمي، لأغنيتها الجديدة المقرر إطلاقها بالتزامن مع عيد الفطر 2024، والتي من المقرر أن تكون باللهجة السعودية.

وفي التفاصيل، شاركت بلقيس متابعيها منشوراً، كشفت فيه عن إطلاقها أغنية جديدة باللهجة السعودية مع عيد الفطر المبارك، وكتبت: "انتظروني في أغنية خاصة باللهجة السعودية ستصدر بالعيد".

وأضافت بلقيس في منشورها أن الأغنية أصبحت في مراحلها النهائية، وقالت: "انتهينا من المكس والماستر وأتمنى تنال إعجابكم".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور بلقيس، وأعربوا عن حماسهم الكبير لسماع الأغنية.

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