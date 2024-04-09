بالصور- أنجلينا جولي تتسوق مع شبيهتها في شوارع نيويورك

ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات الكاميرات، صوراً للنجمة العالمية أنجلينا جولي، وابنتها فيفيان، وهما تتسوقان في مدينة نيويورك.

ورصدت العدسات أنجلينا وشبيهتها وهما تستمتعان في التسوق في شوارع نيويورك، ووتجاذبان أطراف الحديث بسعادة.

وتناقل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا صور الممثلة العالمية مع ابنتها، وأبدوا إعجابهم بجمال الأم وابنتها، وأشاروا إلى الشبه الكبير بينمها.

يذكر أن جولي كانت قد حضرت منذ أيام، مع ابنتها فيفيان، الليلة الافتتاحية للمسرحية الموسيقية The Outsiders، حيث عملت الاثنتان معًا في المشروع نظرًا لاهتمام فيفيان بالمسرح.

وتحدث أنجلينا عن ابنتها، مُشيرةً إلى أنها تذكرها بوالدتها، لأنها لا تركز على كونها مركز الاهتمام ولكن على كونها داعمة للمبدعين الآخرين.

وأضافت: "إنها متعمقة وجادة للغاية فيما يتعلق بالمسرح، وتعمل بجد لفهم الطريقة الأمثل للمساهمة. وأوضحت أنجلينا أنها متحمسة للعرض الأول للمسرحية الموسيقية على مسرح برودواي".

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