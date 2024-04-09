نقابة المهن السينمائية في مصر تشيد بمسلسل "الحشاشين" .. هذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - أشادت نقابة المهمن السينمائية المصرية بمسلسل " الحشاشين " الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني الحالي، ونشر مؤلف المسلسل الكاتب عبد الرحيم كمال عبر حسابه بيان النقابة الذي جاء فيه: "من قلب واقع مؤلم وقصة فرقة وصفت بأنها الأكثر دموية في تاريخ العالم وفي القرون الحادي والثاني والثالث عشر، قدم مسلسل الحشاشين لغة درامية مبهرة بإبداع وموهبة كاتب متفرد هو عبد الرحيم كمال، ورؤية مخرج متمرس وخبير في نقل الصورة بجماليات أقرب إلى الواقع هو بيتر ميمي، حقق المسلسل انتصارا كبيرا للدراما التاريخية التي كانت قد غابت عنا لسنوات.



وتابع البيان: "تفرد بأدائه البديع / كريم عبد العزيز، معه فريق عمل من الموهوبين وفريق من المبدعين في كافة المجالات ومنهم: مدير التصوير حسين عسر، مهندس الصوت علمي عبدالستار، المنتج الفنى محمود السعدني، إشراف فنى ديكور أحمد فايز، الماكيير أحمد مصطفى، المونتاح شركة بيج بانج، مصمم الأزياء محمود فكرى، مكساج ومؤثرات صوتية طارق علوش وعمرو علوش، محمد إسماعيل".

وأضاف: "تضافرت جهودكم فقدمتم بروح الأسرة عملا شهد بنجاحه العالم العربي. دمتم متألقين ومتفردين بأعمالكم التي تنتصر للدراما المصرية دائما. وتقبلوا تحياتي ودعائي بمزيد من التقدم والرقي"

نقيب المهن السينمائي، رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب مسعد فودة.