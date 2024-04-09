ميرنا وليد - بيروت - شاركت الكاتبة والممثلة اللبنانية كارين رزق الله صورة لها مع ابنتها الصغرى نايا وصديقتها وخطفن الانظار بهذه الصورة اللافتة.

وتفاعل الجمهور مع نايا اذ لا تظهر كثير في الاعلام او تمثيليا او على مواقع التواصل الاجتماعي على عكس شقيقتها الكبرى ناديا شربل التي دخلت عالم التمثيل وشاركت في اكثر من عمل مع والدتها.

واشار كثر ان نايا ورثت ملامحها الناعمة من والدتها المتميزة وشددوا على العلاقة القوية اللافتة التي تجمع بين الام وابنتها خصوصا ان كارين تعتبر ابنتيها صديقتيها المقربتين.

كانت هذه تفاصيل خبر إبنة كارين رزق الله الصغرى أصبحت شابة جميلة جداً.. وصورتهما تخطف الأنظار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.