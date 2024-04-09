ميرنا وليد - بيروت - قبل شهر تقريباً، احتفل الممثل اللبناني نيقولا معوض بمرور 3 سنوات على زواجه من زوجته الجميلة مادلين التي تحمل الجنسية الأوكرانية. ومنذ ارتباطهما لفت هذا الثنائي الأنظار بجمالهما اذ يتمتعان بمواصفات جمالية عالية وكاريزما واضحة فنيقولا الممثل الموهوب والوسيم اختار شريكة حياته بشكل موفق للغاية بحسب المعلقين خصوصا ان ملامحها الناعمة الاجنبية جذبت كل المحبين. يذكر ان الثنائي انجب ابنة وحيدة ورثت جمالها عن والديها ايضاً

نستعرض لكم ابرز صورهما معاً في المناسبات التي خطفت الانظار ونالت اعجاب الجمهور بشكل كبير:

كانت هذه تفاصيل خبر زوجة نيقولا معوض الأوكرانية بالغة الجمال .. إليكم أبرز صورهما معاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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