رامز جلال يعرض أغنية الشارة الكاملة لبرنامجه "رامز جاب من الآخر" لأول مرة - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري رامز جلال عن الأغنية الكاملة لشارة برنامج "رامز جاب من الآخر"، الذي قدمه خلال شهر رمضان المبارك 2024، وذلك في حلقة أمس الإثنين، وتقول كلمات الأغنية التي لم يكشف عنها في السابق: "كلها غاوية تريندات

ماشية بطعم الخناقات

اهدوا وروأوا يا هتتروأوا

صفوا قوام الحسابات رايق والنعمة رايق

غاوي أسبب حرايق

سايق في جناني سايق

غاوي ضرب نار شاطر طول عمري شاطر

ياما دشملت الخواطر

قالب كل المخاطر ضحك وهزار رامز جاب من الآخر

رامز جاب آخر الحوار "

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