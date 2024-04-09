ميرنا وليد - بيروت - انتقد الممثل المصري نبيل الحلفاوي مشهد الحلقة 29 من مسلسل "العتاولة" الذي تحدثان فيه عن المسلسل ونهايته ذاكرين المستشار تركي آل الشيخ وحفل Joy Awards، بطريقة عفوية كاسرين الجدار الرابع .

وكتب الحلفاوي عبر حسابه معلقاً : " إيه ده؟!!! معقولة؟!!!!!!!"، " أنا آسف جدا .. دخلت اشوف التعليقات .. لقيتها إعجاب و إشادة. بقدم اعتذاري على استنكاري، بس لو سمحتوا يعني، للمنبهرين بكسر الجدار الرابع، ده بيبقى منهج من أول العمل لآخره، ومن غير ربطه بمتغير يفسده عند إعادة عرضه أو مشاهدته، بكرة الساعة كذا على محطة كذا بعد برنامج كذا، أكرر اعتذاري."

كانت هذه تفاصيل خبر باسم سمرة وطارق لطفي يكسران الجدار الرابع بطريقة طريفة ..وهكذا علق نبيل الحلفاوي - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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