شكرا لقرائتكم خبر عن تامر شلتوت عن دوره في حق عرب: أي شخص يكرهه ومبسوط بالعمل مع العوضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان تامر شلتوت في تصريحات لـ ”الخليج 365” إنه مبسوط بتقديم شخصية رامى في مسلسل حق عرب وهى شخصية شريرة وأى شخص يكرهها، مشيرًا إلى أنه تخوف من تقديمها ولكنها نالت إعجاب الجميع، وتلقى عليها ردود أفعال قوية.

وأضاف أنه سعيد بالعمل مع الفنان أحمد العوضى ووصفه بابن بلد وممثل موهوب، ويمتلك جماهيرية كبيرة، وهو ما جعل العمل يتصدر التريند من بداية عرضه.

ويُعرض مسلسل حق عرب ، بطولة أحمد العوضي على قناة ON فى تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 5:15 صباحاً، والإعادة الثانية 11:15 صباحا، وتُعرض الحلقة أيضا على قناة ON Drama في تمام الساعة 9 مساءً، وتعاد في تمام الساعة 12 مساءً، وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما يُعرض المسلسل بالتزامن على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.



