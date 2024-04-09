خاص وبالفيديو- صلاح تيزاني "أبو سليم" يكشف المبلغ الذي تقاضاه في بداية عمله في تلفزيون لبنان.. وهذا ما قاله عن شقيقاته

ميرنا وليد - بيروت - لمناسبة شهر رمضان المبارك، ولأنه ممثل كبير لطالما أحببنا أعماله، خصوصاً في هذا الشهر الفضيل، نعيد نشر برنامج "ذكريات أبو سليم صلاح تيزاني"، الذي أعده وقدمه الممثل اللبناني القدير صلاح تيراني، عبر موقع "الفن"، والذي إسترجع خلاله ذكرياته مع عائلته، ومع شخصيات مشهورة في التمثيل وغيره من المجالات، وكشف كواليس أعماله الفنية.



في هذه الحلقة، تحدث أبو سليم عن المدخول الذي كان يجنيه في بداية عمله في تلفزيون لبنان، وعن إلتزامه بمصاريف عائلته بعد وفاة والده، وعن شقيقاته.

لمعرفة كل التفاصيل، تابعوا الحلقة كاملة بالفيديو.