لايتون ميستر ولدت فى سجن فدرالي أثناء فترة حبس والدتها .. وهكذا بدأت مسيرتها الفنية

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد النجمة لايتون ميستر المولودة في فورت وورث، تكساس، وعلى الرغم من ولادتها في تكساس، أمضت ميستر سنواتها الأولى في جزيرة ماركو بولاية فلوريدا مع أجدادها، هناك انخرطت في المسرح المحلي وظهرت لأول مرة على المسرح في إنتاج "ساحر أوز".



ولدت فى سجن فدرالي أثناء فترة حبس والدتها لتورطها فى تهريب الماريجونا من جمايكا إلى الولايات المتحدة

إنتقلت إلى نيويورك مع والدتها في سن الحادية عشرة وسرعان ما عملت كعارضة أزياء وظهرت في الإعلانات التلفزيونية، بعد بضع سنوات، في سن 14، انتقلت هي ووالدتها مرة أخرى، هذه المرة إلى لوس أنجلوس، حيث بدأت في التقاط العمل التلفزيوني، حيث ظهرت لأول مرة في فيلم Disciple (1999).

تبع ذلك تدفق مستمر من العمل التلفزيوني، وفي عام 2007 حصلت على دور بلير والدورف في Gossip Girl (2007)، مما جعلها مشهورة. أدى هذا إلى المزيد من الأدوار التلفزيونية والسينمائية، في عام 2009، بدأت مسيرتها المهنية في التسجيل بأغنية "Somebody to Love".