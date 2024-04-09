ميرنا وليد - بيروت - أشاد الممثل والمخرج المصري ياسر جلال بالنجاح الذي يحققه أخيه مقدم البرامج والفنان رامز جلال، منذ بداية مسيرته بتقديم برامج المقالب، وآخرها برنامج "رامز جاب من الآخر".

وقال ياسر جلال : "عايز أقول لكل الناس اللي بتتكلم عن رامز أو بتهاجمه، أولا الفنانين والمشاهير بيروحوا له برجليهم، وفي ناس زمايلي بيكلموني ويقولوا معقولة رامز مش جايبنا السنة دي في البرنامج، لكن أنا رامز مليش دعوة بشغله".

وتابع : "رامز أصبح حقيقة رمضانية موجودة كل سنة، الأطفال والكبار وكل الناس حتى لو لهم تحفظ على ما يقدمه بتقعد تتفرج عليه".

وأضاف: "أشكره على ما يقدمه وعلى قدرته، وأقول له يا رامز يا ابني إنت راجل بجد إنك قادر تتحمل كل الحروب دي وتفضل نجم النجوم، ربنا يوفقك ويزيدك، وأنا أكثر واحد في الكون عارف إنك تستاهل كل خير، رامز بيعمل خير كبير وعلشان كده ربنا بيسترها معاه ويوفقه، وربنا يخليك ليا يا أخويا يا حبيبي"

وكانت تلك التصريحات في برنامج "الراديو بيضحك"، الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى عبر الراديو 9090 .

كانت هذه تفاصيل خبر ياسر جلال يدافع عن شقيقه رامز جلال ويشيد بنجاحاته .. هذا ما قاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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